Britney Spears ist schwanger

Es hatte sich bereits die letzten Monate nach dem gewonnenen Prozess gegen Jamie Spears angebahnt. Britney Spears ist nun schwanger. Schon lange kokettierte sie mit dem Gerücht der Schwangerschaft. Nun ist es also endlich vollbracht und auch amtlich. Bereits Mitte April posierte die 41-jährige Sängerin stolz mit ihrem Bauchansatz. Britney Spears Kinder werden sich über das neue Geschwisterkind mit Sicherheit freuen.

Britney Spears glücklich wie schon lange nicht mehr

Die vielen Instagram-Follower von Britney Spears (in Summe 40,9 Millionen) freuen sich bereits seit längerer Zeit über Spears neues Wesen. So glücklich und ausgelassen hatten sie die schöne Sängerin schon lange nicht mehr gesehen. Grund dafür war mitunter der gewonnene Prozess über die Vormundschaft gegen ihren Vater Jamie. Der im Übrigen immer noch gegen seine Tochter schießt. Auch Britney Spears Freund Sam Asghari könnte Anlass zur Freude gewesen sein. Das Model hatte Spears wohl wieder zu neuer Lebensfreude geweckt. So präsentierte sich Britney Spears nackt am Strand und zeigte sich gänzlich ungeniert wie in alten Zeiten.

Dabei hat die Sängerin bereits die 40 überschritten. Anmerken lässt sie sich es jedoch zu keiner Zeit. Ganz im Gegenteil. So offen wie Britney Spears derzeit mit pikanten Details aus ihrem Privatleben umgeht, könnte sie noch glatt als Mit-Zwanziger durchgehen. So äußerte die Sängerin sich jüngst zum Sex während der Schwangerschaft. Sie scheint sogar äußerst vernarrt in den Schwangerschafts-Sex zu sein. Nach der heimlichen Hochzeit bei Britney Spears geht es also munter weiter mit den guten News. Einen Platz in den Promi News des Tages hat die schöne Sängerin allemal.

Britney Spears bekommt viel Zuspruch

Die Schlagzeilen zur Schwangerschaft von Britney Spears verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in Hollywood. So äußerten sich auch viele prominente Freunde von Britney und wünschten ihr alles Gute. Sogar der Vater ihrer ersten Kinder, Kevin Federline äußerte sich positiv zur Schwangerschaft. Weniger begeistert war jedoch Justin Timberlake. Dieser war glatt erzürnt, als ein Reporter ihn auf die Schwangerschaft von Britney Spears angesprochen hatte. Was genau hinter Timberlakes Reaktion steckt, ist jedoch nicht bekannt. Fans von Britney Spears dürfen sich jedoch freuen, denn die Sängerin hat neben der Geburt ihres Kindes noch weitere spannende Pläne für die Zukunft angekündigt.