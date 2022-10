Britney Spears schockt Fans auf Instagram

Britney Spears kann es einfach nicht lassen. Schon wieder sorgt ein Post auf Instagram bei ihren Fans für Furore. In einem Video meldete sich die hübsche Sängerin komplett nackt am Strand zu Wort. Schon länger sorgt Britney Spears nackt auf Instagram für Aufsehen. Doch in diesem Fall ist es eher die Botschaft, welche die Fans zum Nachdenken anregt und für Besorgnis sorgt. In dem Video auf Instagram schrieb sie: „I cut all my hair off… I don’t want to show it yet“. Hat es die Künstlerin also wieder getan? Fans sind besorgt, denn schon vor einigen Jahren schnitt sich die Sängerin eine Glatze. Dies war damals einer der vielen negativen Höhepunkte, die letztlich für den Absturz sorgten.

Hat Britney Spears eine Glatze?

Ob Britney Spears nun tatsächlich eine Glatze hat oder nicht, ist weiterhin nicht bekannt. Komisch ist jedoch, dass das Video bereits nicht mehr auf ihrem Instagram Account zu sehen ist. Scheinbar wurde es der Sängerin selbst zu viel. In den Promi News ist sie jedoch binnen weniger Minuten weltweit gelandet. Die weiteren Posts, wo Britney Spears nackt am Strand posiert, sind jedoch noch online. Natürlich hat Britney Spears die pikanten Stellen unkenntlich gemacht. Den Fans scheinen die Posts jedoch zu gefallen. Beide Bilder haben bereits mehr als eine Million Likes.

Die Nackt-Posts, welche erneut im Boulevard Thema waren, sind nicht die ersten auf ihrem Instagram Account. Britney will mit den freizügigen Bildern zeigen wie frei sie sich fühlt. Britney Spears ist top in Form, keine Frage. Dennoch machen sich Freunde und Familienangehörige teilweise sorgen, denn laut ihnen ist das Verhalten nicht normal. Sie befürchten, dass mentale Probleme dahinterstecken könnten.

Britney Spears und ihr Verhältnis zu ihren Söhnen

Neben vielen Freunden machten sich auch ihre Söhne Sorgen um Britney Spears. Das Verhältnis ist über die Jahre stark angespannt. Britney gab jedoch stets bekannt, dass sie alles versuchen werden, um die Wogen zu glätten. Versöhnt sich Britney Spears mit ihren Söhnen oder war der neue Post wieder ein Schritt in die falsche Richtung?