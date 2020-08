Alyssa Milano regt zum Nachdenken an

Aktuell befindet sich die Welt immer noch in einer Art Ausnahmesituation. Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen sorgen vielerorts für große Einschränkungen. Vermehrt kommt es in vielen Ländern zu Demonstrationen gegen das Virus. Eine prominente Schauspielerin teilte nun auf Instagram öffentlich ihren Krankheitsverlauf und der hatte es wahrlich in sich. Es handelt sich dabei um den Hollywood- und Charmed-Star Alyssa Milano. Mit dem Zitat in ihrem Post „Ich dachte, ich müsse sterben“, macht sie den erst der Lage sehr deutlich.

Alyssa Milano an Covid 19 erkrankt

Sie ist ein Influencer und Vorbild. So war es auch an der Zeit, dass jemand wie Alyssa Milano sich zum aktuell heiß diskutierten Thema bekennt. Schon damals machte Alyssa Milano mit einem Tweet auf die #metoo-Bewegung aufmerksam. Der Charmed Star zeigte sich aber jüngst auf Instagram von ihrer schwächsten Seite. Zu sehen ist Alyssa Milano wie sie sich durch eine schwere Covid 19 Erkrankung kämpft. Sie muss dabei sogar eine Sauerstoffmaske tragen. Die Bilder waren vor allem für ihre treuen Fans sehr schockierend. Sie zähle dabei nicht einmal zur Risikogruppe weder von Vorerkrankungen noch vom Alter. Die erst 47-Jährige müsse somit theoretisch nichts befürchten. Dennoch schildert sie den Krankheitsverlauf im Detail und in all seiner Härte.

Ein sehr emotionaler Post, der viele aufrütteln soll, das Thema nicht so locker zu nehmen. Indes nimmt sie auch Stellung zu den Vorfällen, die weltweit aktuell geschehen, indem viele Menschen gegen das Virus bzw. die Maßnahmen protestieren und dabei die Hygienemaßnahmen nicht einhalten. Fahrlässig und unverantwortlich anderen gegenüber sei dieses Vorgehen.

Der Charmed Star appelliert an ihre Follower

Der Post von Alyssa Milano dient als Appell an ihre Follower die Angelegenheiten weiterhin ernst zu nehmen. Schon mit kleinen Maßnahmen kann man den Kampf gegen den Virus unterstützen. Unnötige Wege oder gar Großveranstaltungen sollten vorerst immer noch vermieden werden. Vor allem richtet sich Alyssa Milano im Post gegen die Leute, die glauben, dass Corona ein Scherz ist und sich zudem absichtlich Gefahren aussetzen.