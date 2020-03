Die besten Sprüche der Stars

Wie einst Spider-Man schon sagte, folgt aus großer Kraft, große Verantwortung. Dies gilt auch für die Stars in Hollywood, denn ihre Vorbildfunktion in vielen Bereichen ist nicht zu verkennen. Manch ein Promi stellt sich dieser wichtigen Aufgabe und zeigt sich als gutes Vorbild, andere wiederum nehmen ihre Rolle als Role-Model alles andere als ernst. Das Hauptaugenmerk sollte jedoch auf diejenigen gerichtet werden, die für etwas Gutes und Positives stehen. Einige Prominente überraschen sogar ab und an Mal mit positiven Meldungen wie zum Beispiel Miley Cyrus. Hatte sie doch eher das Image des Bad Girls, überraschte sie mit ihrem Einsatz gegen Fleischkonsum und ihren ethischen Werten, die im Trubel oftmals untergehen. Miley Cyrus wurde sogar PETAs sexieste Vegetarierin. So machte Cyrus auch mit ihrem Spruch „I’d eat dirt before an animal“ auf sich aufmerksam.

Lustige und schöne Sprüche der Stars

Es muss jedoch nicht immer Vorbildfunktion sein. Sind es doch eher die lustigen und schönen Sprüche der Hollywood-Stars, die uns ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Einer der die Öffentlichkeit nicht meidet und oftmals ins verbale Fettnäpfchen tritt ist Star-Rapper Eminem. Er zeigte sich geografisch, gelinde gesagt, ein wenig desorientiert mit seiner Aussage: „England? England liegt in London oder?“. Doch das scheint eher ein amerikanisches Problem zu sein, denn in Sachen Ortskenntnisse hinken die US-Amerikaner noch ein wenig hinterher, wenn es Mal nicht um das eigene Land geht.

Allerdings sorgte ein bekannter deutscher Fußballer ebenfalls mit seinem lustigen Spruch: „Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien“ zur damaligen Zeit für Gelächter. Vielleicht ein Grund, warum Fußball mittlerweile dahingehend bestens gecoached und gebrieft werden. Geschadet hat es den prominenten Fußballern nicht.

Lustige Sprüche der Prominenten

In Sachen Ortskenntnisse scheinen die Amerikaner wie gesagt ein wenig hinterher zu hinken. Welche Hauptstadt zu welchem Land gehört etc. ist schließlich nicht immer so einfach wie man denkt. Doch Christina Aguilera ging mit ihrem schönen Spruch: „Wo findet das Cannes Filmfestival in diesem Jahr statt?“. Einer der schönsten Sprüche der blonden Sängerin, der erst gar nicht so passiert wäre, wenn man einmal eine Sekunde länger nachgedacht hätte. Wer weiß, ob ihre Hollywood-Kollegen gewusst hätten über was für einen Zeitraum sich der 100-Jährige Krieg erstreckt hätte.