Jake Paul mit dem nächsten Skandal

Es wird einfach nie ruhig um Jake Paul. Der Skandal-YouTuber, der aufgrund seiner Prank-Videos weltweite Berühmtheit erlangte hat wieder neuen Ärger und diesmal von der unangenehmen Sorte. Jüngst bekam der 23-Jährige Millionär Besuch vom FBI, die seine Villa in L.A. auf den Kopf gestellt hat. Dabei gefunden wurden unter anderem gleich mehrere Schusswaffen nebst. Die Waffen stellte das FBI kurzerhand erst einmal sicher. Dumm für Jake Paul, denn er provozierte den Einsatz des FBI. In einem Video auf YouTube waren in seinem Zimmer waren deutlich zwei Gewehre zu erkennen. Ob es seitens der Ersteller reine Provokation war, oder eine Unaufmerksamkeit, werden wir wohl nicht erfahren. Jedenfalls könnte dies der Grund für den FBI-Einsatz gewesen sein.

Extreme Videos der Pauls für mehr Reichweite

Sie zählen auf YouTube zu den umstrittensten Akteuren, die Paul Brüder. Jedoch zählen sie ebenso zu den erfolgreichsten Influencern weltweit. Extreme Videos und provokanter Content verkauft sich in der heutigen Zeit aber. Nebst einigen Fehltritten seines älteren Bruders Logan Paul, versucht Jake lediglich an die Grenzen des schlechten Geschmacks zu stoßen und sich nicht strafrechtlich selbst zu belangen.

Ob das in diesem Fall mit den Schusswaffen jedoch eine gute Idee war oder ob er wie einst sein Bruder Logan ein wenig über das Ziel hinausschießt bleibt abzuwarten. Das FBI teilte indes mit, dass die Durchsuchung im Zusammenhang mit einer vom FBI laufenden Untersuchung erfolgte. Ob diese im Zusammenhang mit dem Video steht, bleibt somit ungewiss.

Massive Reichweite von Logan und Jake Paul

Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Logan zählt Jake Paul gar nicht zu den YouTube Urgesteinen. Er startete seine Karriere sogar bei Vine, wo man Videos sharen konnte. Er wechselte erst wesentlich später zur Plattform YouTube als sein Bruder schon über eine enorme Reichweite verfügte. Ebenso wie sein Bruder geht Jake aber den provokanten Weg. Streiche und Pranks, die oftmals unter die Gürtellinie gehen sorgten letztlich dafür, dass er sich schnell den 2 Millionen Followern näherte. Dass solche Videos auch einmal in die Hose gehen könnte, bewies sogar sein Bruder Paul. Sein Video im Selbstmord-Wald sorgte weltweit für Schlagzeilen und sorgte letztlich auch dafür, dass er massiv an Beliebtheit verlor. Schon damals äußerte sich Jake zum Skandal für Bruder Logan Paul.