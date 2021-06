Hollywood-Stars bekennen sich zum CBD-Öl

Ein Hype, der scheinbar mit kleiner Verzögerung aus den USA nach Deutschland rübergeschwappt ist, sind die Cannabidiole. Cannabidiole, oder kurz CBD, genießen trotz ihrer langjährigen Nutzung, vor allem in den USA als Alternative zu chemischen Medikamenten, erst seit kurzer Zeit in Deutschland die gewisse Beliebtheit. Kaum zu glauben, werden solche Cannabidiole, welche aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen werden, schon äußerst lange der traditionellen Heilkunde zugeordnet. Obwohl der Name vielleicht irreführend sein kann, kann mit der Einnahme kein Rauschzustand erzeugt werden, da die weibliche Hanfpflanze über einen sehr geringen Anteil an THC verfügt. Zudem werden den Ölen viele positive Eigenschaften nachgesagt. So schwören auch immer mehr Prominente, die unter akuten und chronischen Schmerzen oder Schlafstörungen leider auf das CBD-Öl. Auch Natascha Ochsenknecht, die unter akuten Rückenschmerzen leidet, ist jüngst durch ihren Sohn auf die CBD-Produkte aufmerksam geworden. Dieser hatte den Trend ebenfalls in den USA aufgeschnappt.

Der neue Trend aus den USA

In den USA ist die Behandlung mit CBD-Öl schon längst eine gängige Methode. So schwören viele amerikanische Prominente auf die alternative und chemiefreie Medizin zur Schmerzlinderung und Beruhigung. Der aktuelle Hype um CBD Öl schwappte demnach aus Übersee nach Deutschland. In den USA sind es vor allem große Hollywood-Stars, die sich auf sozialen Medien dazu bekennen und diese Art der Behandlung weiterempfehlen. Einer der schillerndsten Prominenten aus Hollywood, die sich seit jeher zur Behandlung mit CDB-Öl bekennt, ist Whoopi Goldberg.

Zwar nahm die langjährige Schauspielerin ein paar Umwege bis sie auf die Cannabidiole gestoßen ist, setze sich aber ab diesem Zeitpunkt aktiv für die Nutzung alternativer und chemiefreier Medizin im Bereich CBD ein. Whoopi Goldberg leidet selbst schon längere Zeit unter enormen Stress und Angstzuständen. Zudem gründete die bekannte Schauspielerin eine Produktlinie, die sich mit dem Verkauf von CBD-Produkten befasst.

Weitere Schauspieler schwören auf CBD-Produkte

Wie auch Whoppi Goldberg schwört auch eine weitere Ikone Hollywoods auf CBD-Produkte, und zwar Morgan Freeman. Freeman leidet seit einem Autounfall vor 13 Jahren unter chronischen Schmerzen. Vor allem seine linke Schulter war massiv betroffen. Er suchte Jahre nach effektiven Methoden seine Schmerzen zu lindern, fand jedoch letztlich erst im CBD-Öl die langersehnte Linderung und schwört seitdem auf diese Form der Alternativmedizin.