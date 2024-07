Queen überträgt ihre Musikrechte an Sony Music

Die legendäre Rockband Queen plant, ihre umfassenden Musikrechte an Sony Music zu übertragen. Dies berichtet das Branchenportal „Variety“ unter Berufung auf Insiderinformationen von „Hits Daily Double“. Der Musikkatalog der Band, der weltbekannte Hits wie „We Will Rock You“ und „We Are The Champions“ umfasst, soll dem Musiklabel eine Rekordsumme von einer Milliarde Pfund (etwa 1,2 Milliarden Euro) wert sein.

Sony Music sichert sich Queen-Rechte in Milliarden-Deal

Der geplante Verkauf umfasst nicht nur die Aufnahmen und Verlagsrechte, sondern auch das Merchandising der Band. Ausgeschlossen von dem Deal sind lediglich die Einnahmen aus den Live-Auftritten, die Brian May und Roger Taylor weiterhin als Teil von Queen + Adam Lambert durchführen, sowie die Tantiemen aus Nordamerika, welche bereits in den 2000er an Disney verkauft worden sind.

Insider berichten, dass der Verkauf der Musikrechte von Queen schon länger im Gespräch war. Neben Sony Music soll es einen weiteren Bieter gegeben haben, der jedoch bei einem Angebot von 900 Millionen Pfund ausgestiegen sei. In den vergangenen Monaten hat Sony Music mehrere bedeutende Investitionen in Musikrechte getätigt, darunter 600 Millionen Dollar für die Hälfte der Katalogrechte von Michael Jackson und 500 Millionen Dollar für die Rechte von Bruce Springsteen. Der Erwerb der Queen-Rechte übertrifft diese Summen jedoch deutlich.

Queen als Erbe für die Ewigkeit

Die Band Queen ist in der neuen Generation nicht mehr so bekannt wie früher. Obwohl Evergreens wie „We Will Rock You“ auch der aktuellen Generation zumindest ein Begriff sind, lässt sich der heutige Erfolg – mittlerweile ohne Freddie Mercury – nicht mehr mit dem damaligen Ruhm vergleichen. Heute bricht Taylor Swift Rekorde und setzt damit neue Maßstäbe. Viele Jugendliche fragen sich daher: Wer ist überhaupt Queen und wieso ist die Musik noch heute so populär?

Queen, bestehend aus Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon, veröffentlichte 1973 ihr erstes Album. Der Durchbruch gelang der Band 1975 mit dem epochalen Song „Bohemian Rhapsody“. In den folgenden zwei Jahrzehnten entwickelte sich Queen zu einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Trotz des tragischen Todes von Freddie Mercury im Jahr 1991 bleibt das Vermächtnis der Band ungebrochen. Vor einigen Jahren wurde das Band-Portrait sogar verfilmt. Rami Malik verkörperte Freddy Mercury im Film „Bohemian Rhapsody“.

Einfluss und Erfolg von Queen über Jahrzehnte hinweg

Seit ihrer Gründung hat Queen weltweit über 315 Millionen Tonträger verkauft. Der Erfolg der Band wurde durch das Biopic „Bohemian Rhapsody“ im Jahr 2018 neu belebt, was zu einem weiteren Anstieg der Popularität führte. Laut den Finanzberichten der Bandgesellschaft „Queen Productions Ltd.“ erzielten die Verkäufe und Streams der Queen-Songs im Geschäftsjahr 2021 rund 40 Millionen Pfund an Tantiemen. Queen ist auch im Streaming und in den sozialen Medien gut vertreten. Bands profitieren stark von Social Media, da sie schnell eine sehr große Reichweite generieren können. Im Fall von Queen sind es über 6 Millionen Follower auf Instagram.

Queen hat nicht nur die Rockmusik revolutioniert, sondern auch durch ihre kreativen Musikvideos und innovativen Bühnenauftritte Maßstäbe gesetzt. Mit einem einzigartigen Sound, der Rock, Pop, Oper und Theater vereint, bleibt die Band eine unvergleichliche Ikone in der Musikgeschichte. Der bevorstehende Verkauf ihrer Musikrechte an Sony Music markiert ein weiteres Kapitel in der beeindruckenden Geschichte von Queen und sichert ihr Vermächtnis für kommende Generationen.